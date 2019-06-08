Son aday Sasa Lukic – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Son aday

Son aday Sasa Lukic

ve Ndiaye'nin dışında için bir ön libero iddiası da 'dan geldi... Torino'da forma giyen ile Parma ile beraber sarı-lacivertli takımın da ilgilendiği ifade ediliyor.

ve Ndiaye'nin dışında için bir ön libero iddiası da 'dan geldi... Torino'da forma giyen ile Parma ile beraber sarı-lacivertli takımın da ilgilendiği ifade ediliyor. 22 yaşındaki Sırp orta saha bu sezon Serie A'da 24 maçta 2 gol kaydetti. Piyasa değeri ise 4 milyon euro.
  1. 8.6.2019
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