Salih Uçan böyle duyurdu! Ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'den İtalya ekiplerinden Empoli'ye kiralık olarak giden Salih Uçan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Empoli'den ayrıldığı duyurdu.

Uçan, yaptığı paylaşımda, "Geldiğim günden beri beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın." ifadelerine yer verdi.

Empoli ile bu sezon toplam 14 maça çıkan Salih Uçan, 1 gol attı, 1 asist kaydetti.