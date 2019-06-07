Salih Uçan böyle duyurdu! Ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Salih Uçan, kiralık olarak formasını giydiği Empoli'den ayrıldığını İtalyanca ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dilde sosyal medya hesabından yazarak resmen duyurdu.
Fenerbahçe'den İtalya ekiplerinden Empoli'ye kiralık olarak giden Salih Uçan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Empoli'den ayrıldığı duyurdu.
Uçan, yaptığı paylaşımda, "Geldiğim günden beri beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın." ifadelerine yer verdi.
Empoli ile bu sezon toplam 14 maça çıkan Salih Uçan, 1 gol attı, 1 asist kaydetti.
- 07.06.2019
- Güncelleme: 07.06.2019 15:44
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Hasan Ali West Ham’da
Toplam 1
Yorum
Yasin Aman Hasan Ali Valbuena.da gitti bir sen kaldın yürekten oynayan...
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Ben Arfa Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
Akıllı olun 35 yaşına kadar oynaması imkansız şimdi bile yürüyor.kosma yok.
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Rodallega’dan vazgeçtik
Toplam 1
Yorum
baksoy Şimdi RODELLEGA gelsin sözleşme yapalım desin ? Ünal hocayı hiç mi örnek almıyorsunuz ?
Salih Uçan böyle duyurdu! Ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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