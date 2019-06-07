Salih Uçan böyle duyurdu! Ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri
07 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Haberleri Salih Uçan böyle duyurdu! Ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

böyle duyurdu! Ayrılık... Son dakika haberleri

Salih Uçan böyle duyurdu! Ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika gelişmesi... 'nin orta saha oyuncularından , kiralık olarak formasını giydiği Empoli'den ayrıldığını İtalyanca ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dilde hesabından yazarak resmen duyurdu.

'den ekiplerinden Empoli'ye kiralık olarak giden , hesabından yaptığı açıklama ile Empoli'den ayrıldığı duyurdu.

Uçan, yaptığı paylaşımda, "Geldiğim günden beri beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim 1 yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın." ifadelerine yer verdi.

Empoli ile bu sezon toplam 14 maça çıkan Salih Uçan, 1 gol attı, 1 asist kaydetti.

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  2. Güncelleme: 07.06.2019 15:44
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