Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri...

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekiplerinden West Ham United takımıyla her konuda anlaşma sağladı ama tecrübeli sol bek büyük bir şok yaşadı. İşte ayrıntılar: