Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri... - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri...

Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri...

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekiplerinden West Ham United takımıyla her konuda anlaşma sağladı ama tecrübeli sol bek büyük bir şok yaşadı. İşte ayrıntılar:

7 Haziran 2019 Cuma 12:14 Güncelleme: 07.06.2019 12:17
Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri...

Başarısız bir sezon geride bırakan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi...

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Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri...

Takımına rağmen iyi bir sezon geçiren Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri...

TRT Spor'un haberine göre tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin West Ham takımıyla her konuda anlaşma sağladı.

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Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri...

İngilizler'in 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullandığı sol bek Hasan Ali'nin ilerleyen günlerde İngiltere'ye gidip mukavele imzalayacağı bildirildi.

Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok! Transfer açıklandı ama... Fenerbahçe haberleri...

Ancak West Ham United taraftarları takımlarının Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ı transfer edeceği söylentileri üzerine harekete geçti.

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