Fenerbahçe'de Frey İngiltere yolcusu!
Leeds United’in hocası Bielsa’nın İsviçreli golcüyü istediği bildirildi.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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