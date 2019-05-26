Fenerbahçe'de Frey İngiltere yolcusu!
26 Mayıs 2019, Pazar
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'de Frey İngiltere yolcusu!

Fenerbahçe'de Frey İngiltere yolcusu!

’in hocası Bielsa’nın İsviçreli golcüyü istediği bildirildi.

'nin sezon başında FC Zurich'ten ettiği Michael Frey'e talip oldu. İngiliz basınında yer alan haberde elindeki 3 golcüden de memnun olmayan 'nın bu bölgeye Frey'i transfer etmek istediği kaydedildi. Championship'te mücadele eden Leeds'in İsviçreli forvet için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı da aktarıldı. İngiliz ekibini yakından takip eden gazeteci Jacob Potter, Frey için, "Henüz 24 yaşında ama Fenerbahçe'de sadece 5 lig maçında oynadı. Bu yüzden hazır olarak geleceğinden emin değilim. Fakat Bielsea'nın istediği bir oyuncuyu sorgulayamazsınız, çünkü mükemmel bir menajer. Frey'den en iyi şekilde yararlanabileceğin eminim." yorumunu yaptı.
  1. 26.5.2019
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