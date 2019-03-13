Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Dirar ve Valbuena... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Dirar ve Valbuena...

'de sakatlık krizi! Dirar ve Valbuena...

Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Dirar ve Valbuena...

maçında sakatlanan Valbuena’nın durumu ciddi. Fransız yıldız, sınavında forma giyemeyecek. Dirar’ın yetişmesi de oldukça zor.

Tarihinin en zorlu 9 haftasına girecek olan 'de olumsuz sonuçların ardından bir de sakatlık sıkıntısı baş gösterdi. Kötü haberin geldiği isim ise ... 70'te oyuna girip 85'te çıktığı karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle sağ bacağında esneme yaşayan sarı-lacivertli futbolcunun durumunun ciddi olduğu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu hafta oynanacak maçında oynayamayacak Fransız yıldızın tedavisine hemen başlandı.



TEK İYİ HABER TOPAL'DAN

Sağlık heyetinin, Sivas sınavı sonrası girecek milli arada oyuncuyu iyileştirmek için çalışmalara başladığı, sonrasında oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılacağı gelen haberler arasında. Öte yandan bir süredir sakat olan Nabil Dirar'ın da tedavisi devam ediyor. Sarı-lacivertli kanat oyuncusunun da Sivas'a karşı forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Tek iyi haber ise 'ın dünkü idmanda takımla çalışmaya başlaması.

  1. 13.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Dirar ve Valbuena... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN