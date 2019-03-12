Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe... - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ligi hangi sırada tamamlayacağı belirlendi.
12 Mart 2019 Salı 21:10 Güncelleme: 12.03.2019 21:56
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

Euro Club Index, Süper Lig'in mevcut puan durumundan yola çıkarak bir sıralama belirledi.

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Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, küme düşücek takımları da belirledi.

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İşte sıralama;

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

1-BAŞAKŞEHİR

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

2-GALATASARAY

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Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

3-BEŞİKTAŞ

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