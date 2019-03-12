Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ligi hangi sırada tamamlayacağı belirlendi.