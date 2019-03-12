GALERİ
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Fenerbahçe...
Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ligi hangi sırada tamamlayacağı belirlendi.
12 Mart 2019 Salı 21:10 Güncelleme: 12.03.2019 21:56
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, küme düşücek takımları da belirledi.
BAŞAKŞEHİR AVRUPA'YA MEYDAN OKUYOR | HABER İÇİN TIKLAYIN
İşte sıralama;
DİĞER GALERİLER