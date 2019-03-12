Rodrigues'ten Galatasaray itirafı
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Ittıhad takımına transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı takımdan transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Yaklaşık 10 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Rodrigues, İngiltere'ye transfer olmama sebebini tüm bilinmeyenleriyle anlattı.
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BENİ İSTEYEN ÇOK TAKIM VARDI
Premier lige gitmesine kesin gözüyle bakıldığı sırada sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu '' Galatasaray'daki performansımın ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermemin ardından bir çok kulüp beni istedi. Transferinin gerçekleşmeme sebebini şu sözlerle açıkladı;