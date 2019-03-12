Rodrigues'ten Galatasaray itirafı

GALATASARAY'I BIRAKMAK KOLAY DEĞİLDİ

Galatasaray'ı bırakmanın kendisi için hiç kolay olmadığını ifade eden Yeşil Burunlu oyuncu, sarı-kırmızılı takımın ülkenin en önemli kulüplerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.