Rodrigues'ten Galatasaray itirafı - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Rodrigues'ten Galatasaray itirafı

İngiliz kulüplerine transferi kesin gözüyle bakılırken Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Garry Rodrigues, Galatasaray'dan transfer hikayesi hakkında bomba bir açıklama yaptı.
12 Mart 2019 Salı 19:04 Güncelleme: 12.03.2019 19:37
Rodrigues'ten Galatasaray itirafı

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Ittıhad takımına transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı takımdan transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Rodrigues'ten Galatasaray itirafı

Yaklaşık 10 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Rodrigues, İngiltere'ye transfer olmama sebebini tüm bilinmeyenleriyle anlattı.

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Rodrigues'ten Galatasaray itirafı

GALATASARAY'I BIRAKMAK KOLAY DEĞİLDİ

Galatasaray'ı bırakmanın kendisi için hiç kolay olmadığını ifade eden Yeşil Burunlu oyuncu, sarı-kırmızılı takımın ülkenin en önemli kulüplerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Rodrigues'ten Galatasaray itirafı

TERİM İLE EN İYİSİNİ YAŞADIM

Galatasaray'daki hocasına övgüler yağdıran Garry Rodrigues: ''Kariyerinin en iyi dönemini Fatih Terim ile geçirdim. Bu beni çok mutlu etti. Buradaki performansımla ailemin geleceğini garanti altına aldım'' diye konuştu.

Rodrigues'ten Galatasaray itirafı

BENİ İSTEYEN ÇOK TAKIM VARDI
Premier lige gitmesine kesin gözüyle bakıldığı sırada sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu '' Galatasaray'daki performansımın ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermemin ardından bir çok kulüp beni istedi. Transferinin gerçekleşmeme sebebini şu sözlerle açıkladı;

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