Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya... - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında futbolcuların önünde Muslera'yı öven bir konuşma yaptı.
12 Mart 2019 Salı 16:35 Güncelleme: 12.03.2019 16:35
Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederken kaleci Fernando Muslera'nın sergilediği performans da alkış topladı.

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Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Uruguaylı kalecinin, hakkında çıkan takımdan gönderileceği yönündeki haberlerin ardından sergilediği performans dikkat çekti.

Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Teknik direktör Fatih Terim'in de maçın ardından Muslera'yı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Galatasaray'da son haftalarda eleştirilerin hedefi olan Muslera, Antalyaspor karşılaşmasındaki performansı ile takdir topladı.

Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Teknik Direktör Fatih Terim'in de maç sonunda Uruguaylı kalecisini özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

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