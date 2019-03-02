Fenerbahçe Beko EuroLeage'in bitimine 6 hafta kala Play-Off'ta ilk 4'ü garantiledi
02 Mart 2019, Cumartesi
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EuroLeage'in bitimine 6 hafta kala Play-Off'ta ilk 4'ü garantiledi

Fenerbahçe Beko EuroLeage'in bitimine 6 hafta kala Play-Off'ta ilk 4'ü garantiledi

THY Euroleague'in 24. haftası Türk derbisine sahne oldu. , Ülker Spor Salonu'nda 'i 84-66 mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti. Obradovic'in öğrencileri bu sonucun ardından normal sezonun bitimine 6 hafta kala sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi garantiledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçları oynandı. 'nun ilk 4'ü garantilediği turnuvada, CSKA ile de play-off'a kalmayı başardı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Konuk olduğu 'ın takımını 97-81 yenen Rus ekibi CSKA Moskova, normal sezonun bitmesine 6 hafta kala play-off oynama hakkı elde etti. İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda aynı ülkeden 'ya 77-70 mağlup olmasına karşın play-off'a kalmayı garantiledi.

İlk 4'e girip saha avantajını eline geçiren Fenerbahçe Beko, sahasında 'i 84-66 yenerek 21. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Ligde 9. kez yenilen Anadolu Efes ise haftayı 4. sırada tamamladı.

Deplasmanda 'in Maccabi FOX takımına 77-58 yenilerek 4'ü üst üste olmak üzere 21. mağlubiyetini yaşayan ise 16. ve son sırada kaldı.

SONUÇLAR

Khimki () - AX (İtalya): 88-90

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-66

Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen: 77-58

Baskonia () - Zalgiris (Litvanya): 80-73

(İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 80-99

Buducnost VOLI (Karadağ) - (Almanya): 75-89

Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-97

Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 77-70

Fenerbahçe ilk 4'ü garantiledi

PUAN DURUMU

Takımlar O G M AS YS Av. P
1. Fenerbahçe Beko 24 21 3 2004 1752 252 45
2. CSKA Moskova 24 19 5 2100 1928 172 43
3. Real Madrid 24 18 6 2049 1840 209 42
4. Anadolu Efes 24 15 9 2019 1914 105 39
5. Barcelona Lassa 24 15 9 1864 1808 56 39
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 24 13 11 2083 2050 33 37
7. Baskonia 24 12 12 1937 1898 39 36
8. Olympiakos 24 12 12 1857 1854 3 36
9. Bayern Münih 24 12 12 1886 1913 -27 36
10. Maccabi FOX 24 11 13 1904 1908 -4 35
11. Panathinaikos 24 11 13 1886 1907 -21 35
12. Khimki 24 9 15 1870 1915 -45 33
13. Zalgiris 24 9 15 1833 1876 -43 33
14. Herbalife Gran Canaria 24 6 18 1883 2120 -237 30
15. Buducnost VOLI 24 6 18 1791 2030 -239 30
16. Darüşşafaka Tekfen 24 3 21 1783 2036 -253 27
  1. 02.03.2019
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