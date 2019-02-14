Hoşgeldin Alex!

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, 22. hafta için dün İstanbul'a ayak bastı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile oynayacağı maçı izleyecek. Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılan Alex'in özellikle bu karşılaşmayı seçmesi de sosyal medyada farklı yorumlara sebep oldu.