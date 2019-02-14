Hoşgeldin Alex! – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Hoşgeldin Alex!

Hoşgeldin Alex!

'nin efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, 22. hafta için dün 'a ayak bastı.

'nin efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, 22. hafta için dün 'a ayak bastı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin 'ın çalıştırdığı ile oynayacağı maçı izleyecek. Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılan Alex'in özellikle bu karşılaşmayı seçmesi de sosyal medyada farklı yorumlara sebep oldu.

  1. 14.2.2019
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