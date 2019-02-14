Hoşgeldin Alex!
Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, 22. hafta için dün İstanbul'a ayak bastı.
Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, 22. hafta için dün İstanbul'a ayak bastı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile oynayacağı maçı izleyecek. Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılan Alex'in özellikle bu karşılaşmayı seçmesi de sosyal medyada farklı yorumlara sebep oldu.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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