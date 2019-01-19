Adrien Silva presi

Transfer çalışmalarına hız veren F.Bahçe ilk bombayı Adrien Silva ile patlatmak istiyor... Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli orta saha oyuncusu için Leicester City ile son pazarlıkları yaptığı gelen haberler arasında. Tek sıkıntı Silva'nın F.Bahçe dışında üç önemli ligden de teklif alması. Ancak Kanarya'nın Leicester City ile sezon başında İslam Slimani'nin kiralanması sırasında kurulan olumlu ilişkiler ve yaptığı cazip teklifle rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtildi.



OYNAYACAĞI TAKIM İSTİYOR

Foot Mercato'ya konuşan Adrien Silva'nın babası ve temsilcisi Manuel Silva da, oğlunun oynayacağı bir takıma gitmek istediğini açıkladı. Fenerbahçe'nin dışında Fransa, İspanya ve İtalya'dan da 6 aylık kiralama teklifi aldıklarını açıklayan Silva, "Adrien son maçlarda kadroya alınmadı. Hocası Puel'in kararına saygılı. Tek hedefi tekrar Portekiz Milli Takımı'na seçilmek. Bunun için de oynamak istiyor" dedi.

Emre BOL



ADRiEN SiLVA KiMDiR?

D. TARiHi: 15 MART 1989

D. YERi: FRANSA

BOY: 1.75 / KiLO: 73

POZiSYON: ORTA SAHA

KULÜBÜ: LEiCESTER CiTY



