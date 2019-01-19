Adrien Silva presi – Fotomaç – 19 Ocak 2019
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Adrien Silva presi

Sarı-lacivertli ekip, , ve ’dan da teklifler alan için tüm imkanlarını seferber etti. Leicester ile son pazarlıklar yapılıyor.

çalışmalarına hız veren F.Bahçe ilk bombayı ile patlatmak istiyor... Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli orta saha oyuncusu için ile son pazarlıkları yaptığı gelen haberler arasında. Tek sıkıntı Silva'nın F.Bahçe dışında üç önemli ligden de teklif alması. Ancak Kanarya'nın Leicester City ile sezon başında İslam Slimani'nin kiralanması sırasında kurulan olumlu ilişkiler ve yaptığı cazip teklifle rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtildi.

OYNAYACAĞI TAKIM İSTİYOR
Foot Mercato'ya konuşan Adrien Silva'nın babası ve temsilcisi Manuel Silva da, oğlunun oynayacağı bir takıma gitmek istediğini açıkladı. 'nin dışında , ve 'dan da 6 aylık kiralama teklifi aldıklarını açıklayan Silva, "Adrien son maçlarda kadroya alınmadı. Hocası Puel'in kararına saygılı. Tek hedefi tekrar Portekiz 'na seçilmek. Bunun için de oynamak istiyor" dedi.
Emre BOL

ADRiEN SiLVA KiMDiR?
D. TARiHi: 15 MART 1989
D. YERi: FRANSA
BOY: 1.75 / KiLO: 73
POZiSYON: ORTA SAHA
KULÜBÜ: LEiCESTER CiTY

  1. 19.1.2019
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