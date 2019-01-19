Adrien Silva presi
Sarı-lacivertli ekip, Fransa, İspanya ve İtalya’dan da teklifler alan Adrien Silva için tüm imkanlarını seferber etti. Leicester ile son pazarlıklar yapılıyor.
Transfer çalışmalarına hız veren F.Bahçe ilk bombayı Adrien Silva ile patlatmak istiyor... Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli orta saha oyuncusu için Leicester City ile son pazarlıkları yaptığı gelen haberler arasında. Tek sıkıntı Silva'nın F.Bahçe dışında üç önemli ligden de teklif alması. Ancak Kanarya'nın Leicester City ile sezon başında İslam Slimani'nin kiralanması sırasında kurulan olumlu ilişkiler ve yaptığı cazip teklifle rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtildi.
OYNAYACAĞI TAKIM İSTİYOR
Foot Mercato'ya konuşan Adrien Silva'nın babası ve temsilcisi Manuel Silva da, oğlunun oynayacağı bir takıma gitmek istediğini açıkladı. Fenerbahçe'nin dışında Fransa, İspanya ve İtalya'dan da 6 aylık kiralama teklifi aldıklarını açıklayan Silva, "Adrien son maçlarda kadroya alınmadı. Hocası Puel'in kararına saygılı. Tek hedefi tekrar Portekiz Milli Takımı'na seçilmek. Bunun için de oynamak istiyor" dedi.
Emre BOL
ADRiEN SiLVA KiMDiR?
D. TARiHi: 15 MART 1989
D. YERi: FRANSA
BOY: 1.75 / KiLO: 73
POZiSYON: ORTA SAHA
KULÜBÜ: LEiCESTER CiTY
- 19.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Adrien Silva presi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.