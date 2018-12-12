Fenerbahçe Avrupa'da 228. randevuda
UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
|
Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|59
|30
|17
|12
|80
|55
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|TOPLAM
|227
|83
|48
|96
|282
|334
"KUPA 2" DE 113 MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.
Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.
- 12.12.2018 09:31
- Güncelleme: 12.12.2018 10:24
-
Trabzonspor'da iki yıldız ihtar çekti! "Gerekeni yapacağız"
Toplam 3
Yorum
baksoy sayın başkanım bu iki delikanlıyı kadro dışı bırakarak ne kadar isabetli karar verdiğiniz bu hareketlerinden sonra perçinlendi !
-
Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 2
Yorum
baksoy Yeneceğiz.............. Yeneceğiz ?
-
Ersun Yanal ile Fenerbahçe kavuşuyor!
Toplam 1
Yorum
joker62 E.Yanal etkisi ikinci yarı ile başlar.Umarım transferler E.Yanal ın belirlediği isimler olur
Fenerbahçe Avrupa'da 228. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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