7 ayda büyük hüsran! Ali Koç hiçbir sözü tutamadı

Ali Koç seçimden önce taraftarın Ersun Yanal isteğine "Siz benim nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiğimi anlayamadınız" yanıtını verdi. Büyük bir vizyon vaat etti Takımı Cocu'ya emanet etti, 10. hafta gönderdi... Fenerbahçe düşme hattına geriledi. "Olmaz , asla olmayacak" dediği Ersun Yanal'ı göreve getirdi.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 01:51:36
Güncelleme: 09:57:34
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Tarihinin en kötü, en karanlık günlerini geçiren Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde Başkan Ali Koç var...
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Büyük bir desteği arkasına alarak göreve gelen Koç geride kalan 7 ay içinde verdiği hiçbir sözü yerine getiremedi.
Kongre öncesi 'vizyon' kelimesini dilinden hiç düşürmeyen Ali Koç'la beraber futbol takımı tam anlamıyla dibe vurdu.
İşte 7 aylık Ali Koç yönetiminde ortaya çıkan karanlık tablo.
GURUR DUYULACAKTI, DALGA GEÇiLDi!
Başkan Koç, devir-teslim törenindeki konuşmasında "Ben size şampiyonluk değil, gurur duyulacak bir Fenerbahçe vaat ediyorum" demişti. Ancak Sarı- Lacivertliler ligde 17. sıraya düştü. Taraftarların gurur duyduğu değil, rakiplerin dalga geçtiği bir takım oldu.
YANAL KARARINDAN HEMEN ÇARK ETTi
Taraftarların Ersun Yanal isteğini "biz benim nasıl bir fenerbahçe istediğimi anlamadınız" diye yanıtladı. Yanal için "gündemimizde olmadı, asla olmayacak" dedi. ancak iki ayda çark etti. Takım küme düşme potasına girince, kararından vazgeçti.