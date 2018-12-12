7 ayda büyük hüsran! Ali Koç hiçbir sözü tutamadı

YANAL KARARINDAN HEMEN ÇARK ETTi



Taraftarların Ersun Yanal isteğini "biz benim nasıl bir fenerbahçe istediğimi anlamadınız" diye yanıtladı. Yanal için "gündemimizde olmadı, asla olmayacak" dedi. ancak iki ayda çark etti. Takım küme düşme potasına girince, kararından vazgeçti.

