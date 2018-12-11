Cezalılar pusuda! – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Cezalılar pusuda!

Cezalılar pusuda!
'in 11. haftasında oynanan derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan Jailson ve , geri sayıma geçti. Jailson, 8 maçlık cezasının 5'ini çekerken, 'nun 6 maçlık cezası 16. haftada oynanacak Erzurumspor karşılamasında sona erecek.
  1. 11.12.2018
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