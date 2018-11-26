Sarı lacivertli ekipte Volkan Demirel ve Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Nabil Dirar'ı Fenerbahçe bir süredir takımdan göndermek için fırsat kolluyordu.

Kısa süre önce gündeme gelen iddiaya göre Kanarya'nın aradığı fırsat ayağına geldi!

Belçika'da yayın yapan spor sitesi RMC Sport muhabiri Sacha Tavolieri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Transfer görüşmelerini sürdüren Club Brugge ile Nabil Dirar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı" bilgisini verdi.

Fenerbahçe, Dirar'ı 2017 yaz transfer döneminde renklerine katmıştı. Faslı oyuncunun sarı lacivertli ekiple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



