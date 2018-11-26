Nabil Dirar'ın transferi bitmek üzere!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Nabil Dirar'ın transferi bitme aşamasında...
Sarı lacivertli ekipte Volkan Demirel ve Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Nabil Dirar'ı Fenerbahçe bir süredir takımdan göndermek için fırsat kolluyordu.
Kısa süre önce gündeme gelen iddiaya göre Kanarya'nın aradığı fırsat ayağına geldi!
Belçika'da yayın yapan spor sitesi RMC Sport muhabiri Sacha Tavolieri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Transfer görüşmelerini sürdüren Club Brugge ile Nabil Dirar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı" bilgisini verdi.
Fenerbahçe, Dirar'ı 2017 yaz transfer döneminde renklerine katmıştı. Faslı oyuncunun sarı lacivertli ekiple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 26.11.2018 17:29
- Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
- Şampiyon jokey Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş'ın attan düşüş anını İZLEYİN (VİDEO)
- Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
- Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
- Mikrofon taraftarda!
-
Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar!
Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
-
L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
Nabil Dirar'ın transferi bitmek üzere! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.