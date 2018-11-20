Trabzonspor Fenerbahçe maçında şok karar!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    taraftarına kötü haber!

    Fenerbahçe taraftarına kötü haber!

    Fenerbahçeli taraftarlar maçında stada alınmayacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak - karşılaşmasına Sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

    Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.
    1. 20.11.2018 16:11
    2. Güncelleme: 20.11.2018 16:28
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