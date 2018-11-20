Fenerbahçe taraftarına kötü haber!
Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor maçında stada alınmayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına Sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.
- 20.11.2018 16:11
- Güncelleme: 20.11.2018 16:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzon'da kapalı gişe derbi!
Toplam 2
Yorum
ali büyük takım !!!!
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Pereira galibiyetten emin!
Toplam 1
Yorum
baksoy PEREİRA sende her maçtan önce kazanacağız diyorsun ? Maalesef son hem hüsran oluyor ?
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu maç ya kazanılacak ya da kazanılacak başka yolu yok ?
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