Mehmet Ekici müjdesi
Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara, Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara, Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, milli arayı tedavi ve özel çalışmalar yaparak geçirecek. Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin 25 Kasım'daki Trabzonspor maçına yetişmesi, Tolga'nın da saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Kanarya'nın bir diğer sakat oyuncusu Oğuz Kaan ise devreyi kapatmıştı.
KONDİSYON YÜKLÜYOR
Takımla çalışmalara başlayan Ekici, kondisyonu yeterli seviyeye çıkarsa Trabzon maçında kadroya dahil edilecek.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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