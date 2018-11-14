Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara, Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, milli arayı tedavi ve özel çalışmalar yaparak geçirecek. Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin 25 Kasım'daki Trabzonspor maçına yetişmesi, Tolga'nın da saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Kanarya'nın bir diğer sakat oyuncusu Oğuz Kaan ise devreyi kapatmıştı.



KONDİSYON YÜKLÜYOR

Takımla çalışmalara başlayan Ekici, kondisyonu yeterli seviyeye çıkarsa Trabzon maçında kadroya dahil edilecek.