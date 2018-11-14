Mehmet Ekici müjdesi – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    müjdesi

    <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a> müjdesi

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara, 'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara, 'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, , ve , milli arayı tedavi ve özel çalışmalar yaparak geçirecek. Saha çalışmalarına başlayan 'nin 25 Kasım'daki maçına yetişmesi, Tolga'nın da saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Kanarya'nın bir diğer sakat oyuncusu Oğuz Kaan ise devreyi kapatmıştı.

    KONDİSYON YÜKLÜYOR
    Takımla çalışmalara başlayan Ekici, kondisyonu yeterli seviyeye çıkarsa maçında kadroya dahil edilecek.

    1. 14.11.2018
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