Elmas’a davet var – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    ’a davet var

    Elmas’a davet var
    Kanarya'nın orta sahası 'a Makedonya'nın Uluslar Ligi'nde ve Cebelitarık ile yapılacak maçlar için davet aldı. Eljif, maçında kırmızı kart gördüğü için Lihtenştayn'a karşı olmayacak.
    1. 9.11.2018
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