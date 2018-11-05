Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, zor bir maç oynadıklarını aktararak şöyle konuştu:

"İki takımın da müsabakayı kazanma şansı vardı. Maçın büyük bölümünde oyunumuzdan memnun oldum. Maçın sonunda çok iyi reaksiyon vermediğimiz anlar oldu. Böyle anlarda, bizim gibi kaliteye sahip bir takımın, daha iyi kararlar alması gerekiyor. İkinci yarıda hücum açısında yavaş oynadık ama savunma açısında çok iyi oynamaya devam ettik. İki takımın kalitesine de bakarsak bu normal değil. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oynadılar. Önemli bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısının düşürülmesinin sorulması üzerine Sırp antrenör, "Bize verilen kurallara uymaya çalışıyorum. Kimse bana fikrimi sormadı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.