Zeljko Obradovic: Anadolu Efes'i tebrik ediyorum – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    : 'i tebrik ediyorum

    <a href="/index/zeljko-obradovic?id=5e23487b-3b22-42bd-a861-b4b1235f2350" class="" rel="tag">Zeljko Obradovic</a>: <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>'i tebrik ediyorum

    'nin 5. haftasında normal süresi 72-72 biten maçta 'i uzatma bölümünde 86-79 yenen 'nin başantrenörü , önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, zor bir maç oynadıklarını aktararak şöyle konuştu:

    "İki takımın da müsabakayı kazanma şansı vardı. Maçın büyük bölümünde oyunumuzdan memnun oldum. Maçın sonunda çok iyi reaksiyon vermediğimiz anlar oldu. Böyle anlarda, bizim gibi kaliteye sahip bir takımın, daha iyi kararlar alması gerekiyor. İkinci yarıda hücum açısında yavaş oynadık ama savunma açısında çok iyi oynamaya devam ettik. İki takımın kalitesine de bakarsak bu normal değil. 'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oynadılar. Önemli bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum."

    'nde yabancı sayısının düşürülmesinin sorulması üzerine Sırp antrenör, "Bize verilen kurallara uymaya çalışıyorum. Kimse bana fikrimi sormadı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

    1. 5.11.2018 23:35
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