3 yıl sonra!

Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşmasında Halis Özkahya düdük çalacak. 38 yaşındaki hakem, 3 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçında görev yapmış olacak. Sarı-lacivertliler, Özkahya yönetimindeki son 9 maçını da deplasmanda oynarken, bu karşılaşmaların 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

HALİS Özkahya, Fenerbahçe'nin Kadıköy Ülker Stadı'nda 2012 yılından bu yana maçını yönetmedi. Sivasspor ise tecrübeli hakem yönetiminde 24 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.