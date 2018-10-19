3 yıl sonra! – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    3 yıl sonra!

    3 yıl sonra!

    3 yıl sonra 'nin maçını yönetecek

    'nin yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmasında düdük çalacak. 38 yaşındaki hakem, 3 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçında görev yapmış olacak. Sarı-lacivertliler, Özkahya yönetimindeki son 9 maçını da deplasmanda oynarken, bu karşılaşmaların 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

    HALİS Özkahya, Fenerbahçe'nin Kadıköy Ülker Stadı'nda 2012 yılından bu yana maçını yönetmedi. Sivasspor ise tecrübeli hakem yönetiminde 24 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

    1. 19.10.2018
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