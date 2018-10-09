Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Gözler yarın 'ta olacak

    Gözler yarın Ali Koç'ta olacak

    Kulübü Başkanı , yarın FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un yarın saat 14.00'te kulüp televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.

    , 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.

    1. 9.10.2018 11:52
    2. Güncelleme: 9.10.2018 12:02
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