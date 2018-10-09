Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un yarın saat 14.00'te kulüp televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği aktarıldı.
Ali Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.
- 9.10.2018 11:52
- Güncelleme: 9.10.2018 12:02
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Kucka tehlikesi geçti!
Toplam 4
Yorum
ars61 bu nasıl sozlesme arkadas aldıgı parayı.alan yonetıcı yonetımı bıraksa dahı o odemelerden mesul olmalıdır.k ı almak için al odemesıne baka
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 6
Yorum
alper mehmet helvacı ve helvacı gibiler acaba ne kadar Galatasaraylısınız merak ediyorum. Yönetimin elini kolu bağlayın sonra hizmet bekleyin
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 6
Yorum
yusuf taşkıran Bu adam ve diğer muhalifler sadece leş kargaları .. koskoca galatasaray ı bitirdiniz tükettiniz yaa.. bi gidin ya bi defolun şu kadrajlardan
Gözler yarın Ali Koç'ta olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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