Cocunun yerine gelecek hoca belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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Cocu'nun yerine gelecek hoca belli oldu!
Hollandalı hoca şimdilik göreve devam edecek. Olası ayrılık durumunda ise alternatifi hazır.
9 Ekim 2018 Salı, 10:32:28
Güncelleme: 10:35:09
Cocu'nun yerine gelecek hoca belli oldu!
Spartak Trnava galibiyetinin az da olsa nefes aldırdığı F.Bahçe'de, Medipol Başakşehir karşısındaki beraberliğin ardından sabır taşı çatladı...
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Cocu'nun yerine gelecek hoca belli oldu!
Taraftarlar önceki günkü mücadelenin ardından takımı protesto edip tribünleri terk etmezken, hemen hemen herkes yönetim cephesinden artık somut bir adım atmasını bekliyor.
Cocu'nun yerine gelecek hoca belli oldu!
Teknik direktör Phillip Cocu'ya tahammülü kalmayan taraftarların büyük bölümü Ersun Yanal, bir kısmı eski hocaları Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesini istiyor.
Cocu'nun yerine gelecek hoca belli oldu!
Tribünlerde bu ikili için tezahüratlar her geçen maç artsa da sarı-lacivertli yönetimin düşüncesi çok başka.
Cocu'nun yerine gelecek hoca belli oldu!
Başkan Ali Koç ve kurmayları takımı ne Yanal'a ne de Kocaman'a emanet etmek istiyor.