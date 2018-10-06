Fenerbahçe'de dün yapılan açıklamada Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e eski takım arkadaşlarından destek paylaşımları geldi. İlk olarak Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak kalp emojisi koydu. Bu paylaşımın arkasından Selçuk Şahin de Volkan'la birlikte oldukları fotoğrafı 'Kardeş' etiketiyle paylaştı.

İşte o paylaşımlar:





