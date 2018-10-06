Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel paylaşımı
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Emre Belözoğlu'ndan paylaşımı

    Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel paylaşımı

    'nin eski futbolcu Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı 'in kadro dışı kalması nedeniyle sosyal medyadan eski takım arkadaşına destek oldu.

    'de dün yapılan açıklamada , Nabil Dirar ve Aatif kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e eski takım arkadaşlarından destek paylaşımları geldi. İlk olarak Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak kalp emojisi koydu. Bu paylaşımın arkasından de Volkan'la birlikte oldukları fotoğrafı 'Kardeş' etiketiyle paylaştı.

    İşte o paylaşımlar:


    1. 6.10.2018 12:38
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