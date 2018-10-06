Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski futbolcu Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı Volkan Demirel'in kadro dışı kalması nedeniyle sosyal medyadan eski takım arkadaşına destek oldu.
Fenerbahçe'de dün yapılan açıklamada Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e eski takım arkadaşlarından destek paylaşımları geldi. İlk olarak Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak kalp emojisi koydu. Bu paylaşımın arkasından Selçuk Şahin de Volkan'la birlikte oldukları fotoğrafı 'Kardeş' etiketiyle paylaştı.
İşte o paylaşımlar:
- 6.10.2018 12:38
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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