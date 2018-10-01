Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen, ligde Kayseri'den 3 gol, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'den 4 gol yiyen Fenerbahçe dün gece de Rize'de 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Galibiyeti bulunmayan evsahibi ekip, yeni hocası Okan Buruk'la çıktığı ilk maçta 30'da Muric, 35'te Umar ve 41'de Samudio'nun golleriyle üç puanla tanıştı. Son yılların belki de en kötü futbolunu oynayan F.Bahçe ise 7 haftadaki 4'üncü yenilgisinin ardından bir basamak daha gerileyip 14. sıraya indi.

SEKİZİNCİ DEFA YENİLDİ

Kanarya, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 41. kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler önceki maçlarda Karadeniz ekibine karşı büyük üstünlük kurmuştu. Dün ise sahada yoktu. Rizespor'a karşı lig tarihindeki 8. yenilgisini aldı. 24 galibiyet, 8 beraberliği var.

DEĞİŞİKLİKLER ÇILDIRTTI!

Fenerbahçe'de Cocu'nun oyuncu değişiklikleri de büyük tepki çekti. İlk yarıyı 3-0 yenik kapattıktan sonra ikinci yarıya Aatif-Frey değişikliğiyle başlayan Cocu, 71'de sağ bek Şener'i çıkartıp, yerine Barış'ı aldı ve 3-5-2'ye döndü. Ancak bu değişiklik de fayda etmedi. Hollandalı hocadan sürpriz değişiklik ise 80'degeldi. 80'de Benzia'yı kenara alıp, ön libero Elmas'ı sahaya sürdü. Cocu'nun Valbuena'yı tercih etmemesi tribünleri isyan ettirdi. Fransız yıldızın da yedek kulübesinde, kafası önde, morali bozuk şekilde oturması dikkat çekti.

AATIF DÖKÜLDÜ

Kanarya'nın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maça 11'de başlayan Aatıf çok kötü bir performans sergiledi. 7 top kaybı yapıp, ikili mücadeleleri kaybeden Faslı futbolcu devrede oyundan alındı.

141 GÜN SONRA İLK!

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de dış sahada en son 141 karşılaşma önce kalesinde 3 gol birden görmüştü. 23 Ağustos 2010'da Trabzonspor deplasmanının ilk yarısında 3 gol yemişlerdi.

DERBİ ON BİRİ BOZULMADI

Sarı-lacivertliler sezon başından bu yana kadro istikrarı sağlayamıyordu. Teknik direktör Phillip Cocu, sürekli ilk 11 ile oynadığı için eleştiriliyordu. Sarı-lacivertlilerin hocası Çaykur Rizespor deplasmanında bu kez ezber bozdu. 47 yaşındaki çalıştırıcı, Kadıköy'de 1-1'lik sonuçla biten Beşiktaş derbisindeki 11'i aynı şekilde Karadeniz deplasmanında da sahaya sürdü. Yediği gollerden sonra Harun'un bekletilmesi düşünülüyordu. Ancak Cocu tercihini yine Harun'dan yana yaparken Volkan Demirel kenarda bekledi.

DİREĞE TAKILDI

Kanarya'nın son haftalarda skora etki eden ismi Ayew, Ç. Rize deplasmanında etkili bir performans sergileyemedi. Ganalı futbolcu, 29. dakikada şanssızdı. Diziyle vurduğu top direkten döndü.

ARIZA 'VAR'

Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yaklaşık 4 dakika devre dışı kaldı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında Riva'daki VAR Merkezi'nde yaşanan sorun nedeniyle sistem geçici olarak çalışmadı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, dördüncü hakem ile konuştuktan sonra iki takımın kaptanlarına da VAR sisteminin devre dışında kaldığı bilgisini verdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında sorun giderildi ve VAR sistemi yeniden devreye girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada ev sahibi ekipte Boldrin'in sağ kanattan plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in kontrolünde üstten auta çıktı.

21. dakikada kazanılan faul atışında Benzia'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Reyes'in kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Fenerbahçe, Ayew ile gole yaklaştı. Jailson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada meşin yuvarlağa Ayew ön direkte vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

30. dakikada ev sahibi ekip aradığı golü buldu. Sol taraftan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

35. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Samudio'nun uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar'ın ceza sahası ön çizgisinde bekletmeden vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in üzerinden filelere gitti: 2-0

41. dakikada Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ağlarını 3. kez havalandırdı. Kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Boldrin'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in solundan filelere gitti: 3-0

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Slimani'nin sol taraftan ceza yayı üzerine pasında Benzia'nin şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

61. dakikada kazanılan faul atışında Benzia'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Frey'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Benzia'nin kullandığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

79. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Samudio'nun bekletmeden şutunda, top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

82. dakikada Frey'in ara pasında ceza sahası içerisinde Saadane'den sıyrıldıktan sonra Ayew'in yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

90+1. dakikada Ayew'in kafa ile yerden sektirdiği topa Slimani'nin kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.