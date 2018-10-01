Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yaptığı 'çay' paylaşımı ile Fenerbahçelilerin tepkisini topladı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Japon ekibi Vissel Kobe'de top koşturmaya başlayan Podolski, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildiği gecenin sabahında ilginç bir kare ile 'günaydın' notunu düştüğü bir tweet attı.
Podolski 'Çaykur' marka bir çay kutusunu öperken çekilmiş fotoğrafını paylaşması gündem yarattı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce retweet ve binlerce beğeni topladı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Alman futbolcuya tepki gösterdi.
- 1.10.2018 08:31
-
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
-
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
-
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.