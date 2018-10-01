Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

    <a href="/index/lukas-podolski?id=d57100d2-8c49-4d8d-868b-f811719cd258" class="" rel="tag">Lukas Podolski</a>'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

    'ın eski oyuncusu , sosyal medya hesabından yaptığı 'çay' paylaşımı ile Fenerbahçelilerin tepkisini topladı.

    Bir dönem forması giyen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakipleri 'ye göndermede bulundu.

    'dan ayrıldıktan sonra Japon ekibi Vissel Kobe'de top koşturmaya başlayan Podolski, 'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildiği gecenin sabahında ilginç bir kare ile 'günaydın' notunu düştüğü bir tweet attı.

    Podolski 'Çaykur' marka bir çay kutusunu öperken çekilmiş fotoğrafını paylaşması gündem yarattı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce retweet ve binlerce beğeni topladı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Alman futbolcuya tepki gösterdi.

    1. 1.10.2018 08:31
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