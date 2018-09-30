Cocu: "Berbat bir durumdayız"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Cocu: "Berbat bir durumdayız"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Çaykur Rizespor maçı ardından yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cocu, "Beklediğim gelişimi sahaya yansıtamadığımızı gördük. Daha iyi oyun ortaya koymalıydık. İyi futbol oynayabilirsiniz, kötü oynayabilirsiniz. İlk yarıda rakibimiz kazanmak için daha arzuluydu. 12 dakikalık süreçte maçı kaybettik. 3 golü peş peşe gördük. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Böyle olmamalıydı. Berbat bir durumdayız. Oynamamız gereken futbol bu değil'' dedi.

    Hollandalı çalıştırıcı, basın mensuplarına soru almadan toplantıdan ayrıldı.

    Ali Koç'tan taraftarlara:

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    30 Eylül 2018, Pazar
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN