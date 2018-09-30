Cocu: "Berbat bir durumdayız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Çaykur Rizespor maçı ardından yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cocu, "Beklediğim gelişimi sahaya yansıtamadığımızı gördük. Daha iyi oyun ortaya koymalıydık. İyi futbol oynayabilirsiniz, kötü oynayabilirsiniz. İlk yarıda rakibimiz kazanmak için daha arzuluydu. 12 dakikalık süreçte maçı kaybettik. 3 golü peş peşe gördük. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Böyle olmamalıydı. Berbat bir durumdayız. Oynamamız gereken futbol bu değil'' dedi.



Hollandalı çalıştırıcı, basın mensuplarına soru almadan toplantıdan ayrıldı.