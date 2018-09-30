Harun Tekinin bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    GALERİ

    Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!

    30 Eylül 2018 Pazar, 21:44:27 Güncelleme: 22:19:35
    Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
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    • 10
    Harun Tekinin bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!

    Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'de takıma ve teknik direktör Cocu'ya tepkiler devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
    • 2
    • 10
    Harun Tekinin bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!

    Cocu ile birlikte Harun Tekin de bu tepkilerden nasibini alan isimlerin başında geliyor.

    Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
    • 3
    • 10
    Harun Tekinin bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!

    Harun Tekin'in yediği gollerde hatalı olduğunu düşünen taraftarlar, özellikle 70. dakikada gerçekleşen pozisyona da tepkilerini gösterdiler.

    Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
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    • 10
    Harun Tekinin bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!

    Topun Fenerbahçe ceza sahası önünde olduğu pozisyonda Harun'un kaleyi bırakması Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

    Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
    • 5
    • 10
    Harun Tekinin bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!

    Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

    İşte Harun'a sosyal medyadan gösterilen tepkiler...

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