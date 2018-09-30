Harun Tekinin bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
30 Eylül 2018 Pazar, 21:44:27
Güncelleme: 22:19:35
Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'de takıma ve teknik direktör Cocu'ya tepkiler devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
Cocu ile birlikte Harun Tekin de bu tepkilerden nasibini alan isimlerin başında geliyor.
Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
Harun Tekin'in yediği gollerde hatalı olduğunu düşünen taraftarlar, özellikle 70. dakikada gerçekleşen pozisyona da tepkilerini gösterdiler.
Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
Topun Fenerbahçe ceza sahası önünde olduğu pozisyonda Harun'un kaleyi bırakması Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.
Harun Tekin'in bu görüntüsü Fenerbahçelileri çıldırttı!
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
İşte Harun'a sosyal medyadan gösterilen tepkiler...