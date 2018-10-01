Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Tarihi rezalet!

    Tarihi rezalet!

    Sarı-lacivertliler, 1968’den beri en kötü 7 haftayı yaşadı. ’de 4. yenilgisini aldı ve eksi averajla 14. sıraya düştü. Çıktığı 4 deplasmanda sadece 1 gol atabildi.

    Yeni Başkan, yeni yapılanma dönemiyle sezona başlayan 'de işler hiç de istenildiği gibi gitmiyor. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde 'ya elenerek başlayan sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Burada da 4-1'lik D.Zagreb bozgunuyla start veren Fenerbahçe, ligde de beklenen performansa ulaşamadı. Y.Malatya, deplasmanlarında 1-0'lık skorlarla kaybettikten sonra evinde 'ye 3-2 yenilen , deplasmanında kazandı.

    DERBİ BERABERLİĞİ YANILTTI
    Geçen hafta 'de 'la 1-1 berabere kalırken, ortaya konulan futbolun beğenildiği Fenerbahçe, dün Rize'de ise Başkan 'un ifade ettiği gibi 'facia' denecek bir sonuca imza attı. Ligde 4. yenilgisini aldı ve eksi 4 averajla 14. sıraya düştü. Deplasmanda sadece 1 gol attı. Sarı Kanarya, kalesinde 10 gol gördü. Tarihi rezaleti anlatan en iyi detay ise üç puanlı sisteme göre 1968-69 (6 puan-1G, 3B, 3M) sezonundan bu yana 'deki en kötü ilk yedi haftasını geride bırakması oldu.

    1. 1.10.2018
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