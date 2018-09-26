"Baskı artıyor" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    "Baskı artıyor"

    "Baskı artıyor"
    basını, derbiyi Cocu'nun üzerinden gördü. Nu Sport, "Yine puan kaybeden Cocu'nun üzerindeki baskı giderek artıyor" yorumunda bulundu. The Telegraaf ise 1 puanı Cocu için kazanç saydı, "Haftalardır süren puan kaybı ve takımın ligde 13. sırada bulunmasına rağmen Cocu'nun derbide puan alması kendisi için iyi bir gelişme" ifadesi kullanıldı.
    1. 26.9.2018
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