Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde
Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
İşte o fotoğraf:
- 24.9.2018 21:10
- Güncelleme: 25.9.2018 01:52
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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