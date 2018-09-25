Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Beşiktaşlı taraftar tribününde

    Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde

    'de 6. haftanın kapanış maçında ve sezonun ilk derbisinde 'de kozlarını paylaştı.

    Maç öncesi taraftarlarının arasındaki bir görüntü dikkat çekti. Siyah-beyazlı bir kadın taraftar formasıyla Fenerbahçe tribününde yerini aldı. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    İşte o fotoğraf:

    1. 24.9.2018 21:10
    2. Güncelleme: 25.9.2018 01:52
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