Sert düşüş – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Sert düşüş

    Sert düşüş

    Geçen sezon 47 maçta 8 yenilgi alan ve 2.2 gol ortalaması tutturan F.Bahçe, bu sezon ilk 8 maçta 5 mağlubiyet yaşadı ve 0.87 gol ortalamasıyla oynadı

    'de galibiyetiyle nefes alan ancak Avrupa'da deplasmanın 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan 'de işler hiç yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon çıktığı 8. maçta 5. yenilgisini alması camiada büyük hayal kırıklığı yaratırken, rakamlar geçen sezonun epey gerisinde kalındığını ortaya çıkardı. Geçen sezon 47 resmi maçta 106 gol atan ve 2.2 gol ortalamasıyla oynayan sarılacivertliler, bu yıl ilk 8 maçta sadece 7 gol bularak ortalamasını 0.87'ye kadar düşürdü. , geçen sezon yaptığı 47 resmi müsabakada 49 gol yerken, 1.04 ortalamayla oynadı. Bu sezon kadro istikrarsızlığını da zirveye çıkaran Sarı Kanarya 8 karşılaşmada 12 gol yiyerek ortalamayı 1.5'e yükseltti. Fenerbahçe'nin pazartesi günü yapacağı karşılaşması öncesi hangi oyuncuları sahaya süreceği ve nasıl bir taktik anlayışıyla maça çıkacağı da belirsizliğini koruyor. Derbide alınacak olumsuz bir sonucun faturasının teknik direktör Phillip Cocu'ya kesilmesi bekleniyor.

    İSTİKRARSIZLIKTA AVRUPA ZİRVESİ
    F.BAHÇE, 'de geride kalan 5 maçta 24 farklı oyuncuyu ilk 11'de deneyerek güç bir rekora ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu sayıyla Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde kadro istikrarı en zayıf takım oldu. F.Bahçe'yi Avrupa'da 21 oyuncuyla ManU ile , 20 farklı futbolcuyla Monaco ile Atalanta takip etti.
    1. 22.9.2018
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