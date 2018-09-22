Sert düşüş
Geçen sezon 47 maçta 8 yenilgi alan ve 2.2 gol ortalaması tutturan F.Bahçe, bu sezon ilk 8 maçta 5 mağlubiyet yaşadı ve 0.87 gol ortalamasıyla oynadı
İSTİKRARSIZLIKTA AVRUPA ZİRVESİ
F.BAHÇE, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 24 farklı oyuncuyu ilk 11'de deneyerek güç bir rekora ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu sayıyla Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde kadro istikrarı en zayıf takım oldu. F.Bahçe'yi Avrupa'da 21 oyuncuyla ManU ile PSG, 20 farklı futbolcuyla Monaco ile Atalanta takip etti.
- 22.9.2018
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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