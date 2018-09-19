Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Türkiye'ye geldiğinden bu yana yaptığı araştırmaların ardından doğru sistemi buldu. Türkiye'ye geldiğinde 4-3-3 sistemi oynatmak isteyen Cocu, özellikle sert deplasman maçlarında bu sistemin uygulanamayacağına karar verdi. Hollandalı teknik adam, Konyaspor maçındaki 4-2- 3-1 dizilişinin getirdiği verimden memnun kaldı.

KRİTİK İSİM MEHMET TOPAL

Hollandalı çalıştırıcının, Beşiktaş derbisinde de yola aynı sistemle devam edeceği öğrenildi. Cocu'nun özellikle Mehmet Topal'ın bu sistemde çok kritik bir isim olduğunu düşündüğü, bu oyuncuyu vazgeçilmez olarak gördüğü bildirildi. Cocu, sağlıklı olduğu sürece Topal'ı kesmeyecek.

DEFANSİF İŞLER TOPAL-JAİLSON

Yeni sistemde Mehmet Topal'ın en büyük yardımcısı Jailson olacak. Bu iki oyuncu öncelikli olarak takımdaki defansif işleri halledecek. Jailson aynı zamanda top taşıyıp Benzia'ya destek atacak. Beşiktaş derbisinde Eljif ve Ayew'in kanatlarda ortada ise Slimani ile Benzia ikilisinin yer alacağı kaydedildi.

"BU SİSTEME DEVAM ETMELİYİZ"

Phillip Cocu, bu değişikliklerin ardından ilk kez deplasmanda kazanırken, verim aldığı sistemde ısrar ederek yola devam edecek. Hollandalı çalıştırıcı "Kadroyu en iyi şekilde kullanmak adına busistem uygun" dedi.

ZAGREB'DE ROTASYON

Fenerbahçe teknik heyeti, Dinamo Zagreb maçında kadroda bazı değişikliklere gidecek. Pazartesi günü oynanacak derbiyi hesaba katan Cocu ve ekibi, kadroda 4-5 ismi değiştirecek. Savunmada Reyes ve Isla kadroya katılacak. Neustadter'in yerine Reyes'in oynaması beklenirken, Cocu İsmail'i dinlendirip Isla'yı sol bekte oynatabilir. Orta alanda Benzia-Eljif değişikliği kesin gibi... Topal ve Jailson ikilisinin yerinde ise şimdilik değişiklik gözükmüyor. Hücum hattı için adaylar Frey, Barış ve Valbuena.