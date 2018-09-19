İşte Phillip Cocu'nun yeni sistemi!
Atiker Konyaspor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu değişim peşinde. Geldiği gün 4-3-3 sistemiyle oynayacağını ifade eden Cocu, Spor Toto Süper Ligi'ni tanıdıkça fikrini değiştirdi. Hollandalı artık 4-2-3-1 ile yola devam edecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Türkiye'ye geldiğinden bu yana yaptığı araştırmaların ardından doğru sistemi buldu. Türkiye'ye geldiğinde 4-3-3 sistemi oynatmak isteyen Cocu, özellikle sert deplasman maçlarında bu sistemin uygulanamayacağına karar verdi. Hollandalı teknik adam, Konyaspor maçındaki 4-2- 3-1 dizilişinin getirdiği verimden memnun kaldı.
KRİTİK İSİM MEHMET TOPAL
Hollandalı çalıştırıcının, Beşiktaş derbisinde de yola aynı sistemle devam edeceği öğrenildi. Cocu'nun özellikle Mehmet Topal'ın bu sistemde çok kritik bir isim olduğunu düşündüğü, bu oyuncuyu vazgeçilmez olarak gördüğü bildirildi. Cocu, sağlıklı olduğu sürece Topal'ı kesmeyecek.
DEFANSİF İŞLER TOPAL-JAİLSON
Yeni sistemde Mehmet Topal'ın en büyük yardımcısı Jailson olacak. Bu iki oyuncu öncelikli olarak takımdaki defansif işleri halledecek. Jailson aynı zamanda top taşıyıp Benzia'ya destek atacak. Beşiktaş derbisinde Eljif ve Ayew'in kanatlarda ortada ise Slimani ile Benzia ikilisinin yer alacağı kaydedildi.
"BU SİSTEME DEVAM ETMELİYİZ"
Phillip Cocu, bu değişikliklerin ardından ilk kez deplasmanda kazanırken, verim aldığı sistemde ısrar ederek yola devam edecek. Hollandalı çalıştırıcı "Kadroyu en iyi şekilde kullanmak adına busistem uygun" dedi.
ZAGREB'DE ROTASYON
Fenerbahçe teknik heyeti, Dinamo Zagreb maçında kadroda bazı değişikliklere gidecek. Pazartesi günü oynanacak derbiyi hesaba katan Cocu ve ekibi, kadroda 4-5 ismi değiştirecek. Savunmada Reyes ve Isla kadroya katılacak. Neustadter'in yerine Reyes'in oynaması beklenirken, Cocu İsmail'i dinlendirip Isla'yı sol bekte oynatabilir. Orta alanda Benzia-Eljif değişikliği kesin gibi... Topal ve Jailson ikilisinin yerinde ise şimdilik değişiklik gözükmüyor. Hücum hattı için adaylar Frey, Barış ve Valbuena.
- 19.9.2018 08:12
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
İşte Phillip Cocu'nun yeni sistemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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