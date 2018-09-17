Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.



Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

İLK YARI

-''Fenerbahçe deplasmanda 3. maçı. 240 dakikadır filan gol atamıyor. Fenerbahçe gibi takım... Büyük takımlar genelde maçlara ibre onların lehine olacak şekilde başlarlar."

-''3 ihtimalli bir maç. Jailson ile Benzia yeni transferler. Her hafta bir oyuncuyu ilk kez seyrettiğimiz için, daha da dikkatli izlemek zorunda kalıyoruz. Bekleyeceğiz bu oyuncular ile ilgili. Her hafta Fenerbahçe'de yeni bir oyuncuyu ilk kez seyrediyoruz.''

-"Cocu 4-3-3 için gelmişti ama 4-2-3-1 oynuyor. Topal ve Jailson, savunmanın önünde oynuyor."

-"Tabii ki sabır gerekiyor, önemli olan ışığı görebilmek... İlk yarı itibariyle Fenerbahçe'yi de Konya'yı da beğenmedim."

-"Sabır gerekiyor, bu sezon için de sabır gerekiyor. İlk yarıda Konya'yı da, Fenerbahçe'yi de beğenmedim. Ne tür değişikliklere gider hoca, bilemiyorum. Sakarlıkla bir gol gelirse gelecek gibi gözüküyor. Organizasyonla gelen bir pozisyon yok."

-"Slimani tecrübesinde bir oyuncu, gösterip yakın köşeye vurmalı. Kaleci köşeye kitledi kendini, iyi vuruş değil o. Serkan hazırlıklıydı. Slimani'nin yakın köşeye vurması lazım."



İKİNCİ YARI

-"Gidiyordu maç. 3 pozisyon verdi o arada Fenerbahçe. Böyle giderken müthiş bir Elif Elmas golüyle 1-0'ı aldı. Oyunun sonunda da gömülerek geçirdi."



-"Bu oyundan çok puanların gerektiği maçlardan bir tanesiydi. İsteyerek mi oldu hayır tabii kötü oynayalım 3 puan alalım diye bir şey yok."



-"Jailson skor oranı düşük. Koşu temposu yüksek bir oyuncu. Benzia, koşu temposu çok yüksek olmayan çok klas bir oyuncu. Attırdığı gol Oğuzhan golü... Vurabileceği pozisyonda garantiye gitti, Elif Elmas'a bıraktı. Kilosu var, daha oynayacak. Ritmini bulacak."



-"Frey değişikliğini çok doğru bulmadım. Barış'ı alabilirdi. Hocanın denemeleri devam ediyor. Cocu kolay bir süreç yaşamıyor. 4-3-3 matematiği geride kaldı. Dönmesi zor gözüküyor. Benzia varken Fenerbahçe taraftarı 4-3-3'ü unutsun."



-"Geriye düşerse, Topal ya da Jailson'dan birini çıkarıp, Elif gibi Ekici gibi oyuncuları oynatacaktır hoca. Ama bunun dışında çok fazla değiştirmez. Yönetim alternatifli bir kadro var."



-"Fenerbahçe derbiye İsmail-Hasan Ali değişikliği dışında aynı 11'le çıkacaktır."



-"Harun'un konsantrasyonu çok yüksek. Hocanın 3 gol yemesine rağmen Harun ısrarı doğru."



-"Ayew etkisiz, Aatıf takım oyuncusu kimliğinde. Slimani istekli ama etkisiz. Ama Benzia bende olumlu etki bıraktı. Sırtı dönük alabiliyor, yetenekli oyuncu. Yetenekli oyuncuyu severim ben. İlk maçta bir hareket yaptı, asist oldu. İç sahada daha faydalı olacaktır."



-"Biraz ders çalıştım. Fenerbahçe, Galatasaray'a TT Stadı'na giderken arada en az 5 puan fark olur. Maç 11. haftada oynanacak 5-6 puan fark olur en az..."



BENZİA YORUMU

-"Benzia çok çılgınca işler yapabilir. Pele, Maradona anlatmıyorum ama yetenekli bir futbolcu. Bütün bölgelerde 10 üzerinden 6.5-7'lik standardı olan takım kuruldu. 7.5-8'i zorlayacak bir Benzia var. İyi bir oyuncu, kumaşı belli."