Fenerbahçe'de dün akşam flaş bir gelişme yaşandı. Transfer döneminde uzun süre bekletilip sözleşme uzatılan Volkan Demirel ile sezona giren sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisinin yaptığı basit hatalar nedeniyle yeni kaleci arayışına yöneldi. Kameni'nin de yaşının ilerlemesi nedeniyle kalede büyük revizyon yapmayı planlayan sarı-lacivertliler Benfica'nın genç file bekçisi Bruno Varela'ya yöneldi. Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan 24 yaşındaki file bekçisi için Benfica kulübü ile temas kuran sarılacivertliler transferi büyük ölçüde bitirdiği öğrenildi. A Spor'un son dakika olarak verdiği habere göre Bruno Varela, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Benfica'da ikinci kaleci pozisyonunda olan Portekizli kalecinin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



KAMENİ AYRILIYOR

Sezon öncesi Altınordu'dan Berke'yi transfer eden Fenerbahçe, üçüncü kaleci pozisyonuna düşen Carlos Kameni ise yollarını ayıracak. Geçen sezon başı Malaga'dan transfer edilen 34 yaşındaki file bekçisinden artık verim alınamayacağını düşenen sarı-lacivertli yönetim Kameni'den kendine kulüp bulmasını istedi.