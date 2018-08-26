Bruno Varela Fener’de
Volkan’ın ilerleyen yaşı ve yaptığı basit hatalar nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan Kanarya, Benfica’dan Bruno Varela ile prensip anlaşmasına vard
Fenerbahçe'de dün akşam flaş bir gelişme yaşandı. Transfer döneminde uzun süre bekletilip sözleşme uzatılan Volkan Demirel ile sezona giren sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisinin yaptığı basit hatalar nedeniyle yeni kaleci arayışına yöneldi. Kameni'nin de yaşının ilerlemesi nedeniyle kalede büyük revizyon yapmayı planlayan sarı-lacivertliler Benfica'nın genç file bekçisi Bruno Varela'ya yöneldi. Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan 24 yaşındaki file bekçisi için Benfica kulübü ile temas kuran sarılacivertliler transferi büyük ölçüde bitirdiği öğrenildi. A Spor'un son dakika olarak verdiği habere göre Bruno Varela, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Benfica'da ikinci kaleci pozisyonunda olan Portekizli kalecinin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
KAMENİ AYRILIYOR
Sezon öncesi Altınordu'dan Berke'yi transfer eden Fenerbahçe, üçüncü kaleci pozisyonuna düşen Carlos Kameni ise yollarını ayıracak. Geçen sezon başı Malaga'dan transfer edilen 34 yaşındaki file bekçisinden artık verim alınamayacağını düşenen sarı-lacivertli yönetim Kameni'den kendine kulüp bulmasını istedi.
- 26.8.2018
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Bruno Varela Fener’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.