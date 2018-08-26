Bruno Varela Fener’de – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Fener’de

    Bruno Varela Fener’de

    Volkan’ın ilerleyen yaşı ve yaptığı basit hatalar nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan Kanarya, ’dan ile prensip anlaşmasına vard

    'de dün akşam flaş bir gelişme yaşandı. döneminde uzun süre bekletilip sözleşme uzatılan ile sezona giren sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisinin yaptığı basit hatalar nedeniyle yeni kaleci arayışına yöneldi. Kameni'nin de yaşının ilerlemesi nedeniyle kalede büyük revizyon yapmayı planlayan sarı-lacivertliler 'nın genç file bekçisi 'ya yöneldi. Portekiz 'nda da görev yapan 24 yaşındaki file bekçisi için Benfica kulübü ile temas kuran sarılacivertliler transferi büyük ölçüde bitirdiği öğrenildi. A Spor'un son dakika olarak verdiği habere göre Bruno Varela, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Benfica'da ikinci kaleci pozisyonunda olan Portekizli kalecinin birkaç gün içinde 'a gelmesi bekleniyor.

    KAMENİ AYRILIYOR
    Sezon öncesi Altınordu'dan Berke'yi transfer eden Fenerbahçe, üçüncü kaleci pozisyonuna düşen Carlos Kameni ise yollarını ayıracak. Geçen sezon başı Malaga'dan transfer edilen 34 yaşındaki file bekçisinden artık verim alınamayacağını düşenen sarı-lacivertli yönetim Kameni'den kendine kulüp bulmasını istedi.

    1. 26.8.2018
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