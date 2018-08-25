Luis Neto, Zenit’te devam edecek – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , ’te devam edecek

    Luis Neto, Zenit’te devam edecek
    Geçen sezonu 'de kiralık olarak geçiren 'nun 'te kalacağı açıklandı. Zenit'in hocası Sergey Semak, "Neto sakattı ancak şimdi aramıza döndü. Ona güveniyorum. Takımda kalacağını düşünüyorum" diye konuştu. Portekizli stoper Fenerbahçe'de 18 maçta oynamıştı.
    1. 25.8.2018
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