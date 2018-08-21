Benalouane Fener’e kaldı – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Benalouane Fener’e kaldı

    Benalouane Fener’e kaldı
    Stoper için 'nin gündemine gelen Leicester City'li 'de rakipler devreden çıktı. 'den sonra Serie A'da da transferin kapanması ile eli güçlenen sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki Tunuslu'nun transferinde avantajlı duruma geçti. Damien Comolli'nin İslam Slimani'de olduğu gibi Benalouane'yi de uygun şartlarda kiralamayı hedeflediği kaydedildi.
    1. 21.8.2018
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