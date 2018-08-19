9 maçlık seri bitti – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    9 maçlık seri bitti

    9 maçlık seri bitti

    F.Bahçe geçtiğimiz sezonun son 8 maçıyla birlikte 9 karşılaşmadır 3 puan alıyordu. Müthiş serisi Y. deplasmanında sona erdi

    Kanarya geçtiğimiz sezon şampiyonluk virajında hata yapmamıştı. Evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıktan sonra sırasında , , Demir Grup Sivasspor, , , , ve 'u devirmişti. Bu sezona da Bursaspor galibiyetiyle başlayarak 3 puan serisini 9 maça taşımıştı. Sarı-lacivertliler, dün Yeni 'yı da mağlup ederek serisini sürdürmek istiyordu ancak olmadı. Kanarya deplasmanda rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. Ligde 11 maç sonra kaybetti. Şimdi yeni seri yakalamak için uğraşacaklar.
    1. 19.8.2018 00:34
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