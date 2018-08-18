Giuliano Al Nassr'a gidiyor
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!

    Giuliano’nun, ekibi ’a transfer olması gündemde. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından futbolcularını takip etmeye başladı.

    'nin geçtiğimiz sezon Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun Arabistan'a transferi gündemde. Brezilyalı orta saha bugün sosyal medya hesabından yaptığı etkileşimlerle bu iddiaları güçlendirdi. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından 'da forma giyen iki Brezilyalı futbolcu Petros ve Bruno Uvini'yi takip etmeye başladı. Giuliano'nun yaptığı bu etkileşim sonrası Arabistan'a transfer iddiaları daha da güçlendi.



    Giuliano, geçtiğimiz sezon formasıyla 30 maçta 14 gol ve 5 asistlik bir performans göstermişti.

    Giuliano'nun Bursaspor maçındaki gol sevinci

    1. 18.8.2018 14:28
    2. Güncelleme: 18.8.2018 14:53
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