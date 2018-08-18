Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Giuliano’nun, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olması gündemde. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Al Nassr futbolcularını takip etmeye başladı.
Giuliano, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta 14 gol ve 5 asistlik bir performans göstermişti.
Giuliano'nun Bursaspor maçındaki gol sevinci
- 18.8.2018 14:28
- Güncelleme: 18.8.2018 14:53
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Şenol Güneş haklı çıktı! Enzo Roco...
Toplam 2
Yorum
kurt adam adam antremana çıkmadan sahaya sürersen olacağı budur. Fatihi niye kestin. bu rezillik hocanın eseridir.
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Kayseri, Timsah’a kilitlendi
Toplam 1
Yorum
mehmet gocuklar kayserispor başarılar dilerim favorim kayseri bize çifte bayram yaşatın sayın Ertuğrul Sağlam ve ekibi sizinleyiz
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Alvaro Negredo haber bekliyor
Toplam 3
Yorum
ALPER 4.5 M EURO PARA ALIYOR BUNUN 4TE ÜÇÜNÜ 23 YAŞINDAKİ GENÇ BİR GOLCÜYE VERSEN SENİ UEFA ŞAMPİYONU HATTA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU YAPAR.
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