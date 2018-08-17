Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Ülker Stadı'nda düzenlenen törenle imzayı attı. 30 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Comolli'ye bana bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Bu kulübü mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim" dedi. Slimani takımı beğendiğini de belirterek, "Gerçekten çok iyi takımız. Benfica gibi güçlü bir ekibe karşı oynamamıza rağmen takımdaki kaliteyi ve iyi işler yapabileceğimizi gördüm" yorumunda bulundu.



ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM

Forvette oynadığını ve atabileceği kadar gol atmak istediğini vurgulayan İslam, şunları söyledi: "İngiltere'de Portekiz'e kıyasla daha az şans buldum. Bambaşka bir ortam. Gol sayım bu yüzden düştü. Ancak yine de oynadığım maçlarda ya gol attım, ya da asist yaptım. Derbilerde atmosferin sıra dışı olduğunu biliyorum. Benfica maçında gördüm, derbilerdeki atmosferi hayal edemiyorum. Feghouli ile konuştum, imzadan sonra beni tebrik etti. Takımda çok fazla Fransızca konuşan var. Problem yaşayacağımı sanmıyorum."??



BENFİCA MACINA YETİSMEDİ ÇÜNKÜ...?

Sportif direktör Damien Comolli bir soru üzerine Slimani'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçlarından önce transfer etmek istediklerini aktararak, "Sonuç farklı olur muydu, bunu bilemem. Biz ve Slimani uzun süre önce anlaştık ama Leicester henüz o noktaya gelmemişti. Onun ayrılmasını istemiyorlardı, hatta konuşmuyorlardı bile" dedi. Slimani'nin ilk günden beri istedikleri bir oyuncu olduğunu, kendisinin de gelmeyi istediğini vurgulayan Comolli, 'Benfica maçına forvetsiz çıkıldı' haberlerine ise tepki göstererek, "Bu Alper Potuk'a haksızlık. Çok iyi oynadı. Fernandao'yu sattığımız için pişman değiliz. Bugün aynı şartlar olsa yine aynı kararı verirdik" şeklinde konuştu.?



SOLDADO BÜYÜK OYUNCU

SLIMANI, forvetteki yeni partneri Roberto Soldado'nun çok büyük oyuncu olduğunu belirterek, "Takım içinde böyle bir rekabet olması iyidir. Formayı almak için herkes savaşacak ve bu takımın faydasına olacak" diye konuştu. Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer alması beklenen İslam, oynayıp oynamayacağı konusunda kararı Phillip Cocu'nun vereceğini söyledi.



HALA PAZARDAYIZ

Comolli, transfer çalışmalarının devam ettiğini vurguladı: "FFP kurallarını takip ediyoruz. Oyuncu almak için oyuncu satma zorunluluğumuz yok. Şimdiye kadar gelen oyuncuların Premier Lig'den olması sadece tesadüf. Avrupa'daki her pazarı takip ediyoruz. Elimizde bir liste var ve onu izliyoruz."