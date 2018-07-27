Mina’ya bir talip daha – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    ’ya bir talip daha

    Mina’ya bir talip daha
    ve 'ın gündeminde yer alan Yerry için yarışı iyice kızıştı. 'in yeni takımı Wolverhampton da Kolombiyalı stoperi transfer etmek için 'nın kapısını çaldı. Barça, Mina için 30 milyon euro istiyor. Ada'dan Everton da 23 yaşındaki oyuncuya talip.
    1. 27.7.2018
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