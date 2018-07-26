Minik Fenerbahçeliler Hatay’ı temsil edecek
Hatay Fenerbahçe Futbol Okulu'nun minik futbolcuları, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Hatay’ı temsil edecek.
Hatay Fenerbahçe Futbol Okulu Teknik Sorumlusu Hayrettin Doğan ve Koordinatör Emrah Cömert eşliğinde, Hatay'ı temsil edecek olan sporcular 27 Temmuz Cuma günü ilk maçlarına çıkacak.
İstanbul'da Fenerbahçe Dereağzı Tesislerinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Hatay'ı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü veren minik sporcular, şampiyona öncesi İstanbul turu gerçekleştirerek moral depoladı.
İstanbul'da Fenerbahçe Dereağzı Tesislerinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Hatay'ı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü veren minik sporcular, şampiyona öncesi İstanbul turu gerçekleştirerek moral depoladı.
- 26.7.2018 11:24
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