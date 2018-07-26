Minik Fenerbahçeliler Hatay’ı temsil edecek
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Minik Fenerbahçeliler Hatay’ı temsil edecek

    Minik Fenerbahçeliler Hatay’ı temsil edecek

    'nun minik futbolcuları, ’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Hatay’ı temsil edecek.

    Teknik Sorumlusu Hayrettin Doğan ve Koordinatör Emrah Cömert eşliğinde, Hatay'ı temsil edecek olan sporcular 27 Temmuz Cuma günü ilk maçlarına çıkacak.
    'da Fenerbahçe Dereağzı Tesislerinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Hatay'ı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü veren minik sporcular, şampiyona öncesi İstanbul turu gerçekleştirerek moral depoladı.
    1. 26.7.2018 11:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Minik Fenerbahçeliler Hatay’ı temsil edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN