Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza çağrı: "Kariyeri için F.Bahçe'ye gelmeli"
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'den milli yıldıza çağrı: "Kariyeri için F.Bahçe'ye gelmeli"

    <a href="/index/ridvan-dilmen?id=9c5dee8e-10d2-42f3-8c8f-c2e8a5958c3e" class="" rel="tag">Rıdvan Dilmen</a>'den milli yıldıza çağrı: "Kariyeri için F.Bahçe'ye gelmeli"

    Usta yazar Rıdvan Dilmen, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemlerini değerlendirdi. Beşiktaş'ta Fabri'nin ayrılmasını yorumlayan Dilmen, Galatasaray'ın avantajlı takım olduğunu söylerken, milli bir forvete de 'Fenerbahçe'ye gelmeli' dedi.

    1. 24.7.2018 13:10
    2. Güncelleme: 24.7.2018 14:36
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