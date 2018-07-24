Usta yazar Rıdvan Dilmen, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemlerini değerlendirdi. Beşiktaş'ta Fabri'nin ayrılmasını yorumlayan Dilmen, Galatasaray'ın avantajlı takım olduğunu söylerken, milli bir forvete de 'Fenerbahçe'ye gelmeli' dedi.