Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza çağrı: "Kariyeri için F.Bahçe'ye gelmeli"
Usta yazar Rıdvan Dilmen, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemlerini değerlendirdi. Beşiktaş'ta Fabri'nin ayrılmasını yorumlayan Dilmen, Galatasaray'ın avantajlı takım olduğunu söylerken, milli bir forvete de 'Fenerbahçe'ye gelmeli' dedi.
- 24.7.2018 13:10
- Güncelleme: 24.7.2018 14:36
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza çağrı: "Kariyeri için F.Bahçe'ye gelmeli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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