Comolli Rapaic’i yolladı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’i yolladı

    Comolli Rapaic’i yolladı
    F.Bahçe sportif direktörü , altyapıya neşter vurdu. Boris 'le ücret konusunda anlaşamayan İtalyan idarecinin, Sırp futbolcuyu gönderdiği öğrenildi. Comolli'nin; Anıl Demir, Andreas Kilit, Abdurrahman Canlı, Caner Koca, Erdi Şehit, Ramazan Civelek ve Adenis Shala'yı da takımda istemediği konuşuluyor.
    1. 23.7.2018
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