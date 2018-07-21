Janssen Londra’da tek başına – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Janssen ’da tek başına

    Janssen Londra’da tek başına

    ’da istenmeyen golcü, takımla idmanlara dahil edilmiyor. basını ‘gönderilecek’ diyor

    GEÇEN sezon takımda kiralık oynayan ve Tottehham'a geri dönen Janssen, 'da yalnız günler geçiriyor. ekibinin hocası Pochettino tarafından as takıma alınmayan Hollandalı forvetin çalışmalarını tek başına sürdürdüğü kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberde, 24 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda da 'da düşünülmediği bu nedenle takımla atrenmanlara alınmadığı öne sürüldü. Tottenham yönetiminin, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Janssen'i sezon sonunda kontratının son yılına gireceği için bonservisiyle satmak istediği bildirildi. ile adı anılan Hollandalı santrfor, Ada ekibine 2016'da 22 milyon euro karşılığı transfer olmuştu.
    1. 21.7.2018
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