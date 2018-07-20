Aatıf ve Dirar’a ‘git’ denilmedi! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Aatıf ve ’a ‘git’ denilmedi!

    Aatıf ve Dirar’a ‘git’ denilmedi!

    Sarı-lacivertli kulüp, sportif direktör 'nin Aatif ve 'dan kendilerine kulüp bulmalarını istediği yolundaki haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

    Açıklamada, "Sportif Direktörümüz Sayın 'nin bahsi geçen futbolcularımızla bu yönde bir görüşmesi olmamıştır" denildi.
    1. 20.7.2018
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