Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye çağrısı

    Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı

    Cocu, ilk resmi maça 3 hafta kala endişeli. karşılaşması sonrasında Comolli ile görüştü, “ şart. Ne gerekiyorsa hemen yapalım” dedi

    Kanarya'da yeni sezon hazırlıkları 'nin şehirde sürerken , yaklaşan karşılaşması öncesi endişeli. 1-1 biten İstanbulspor ve 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Lozan maçlarından sonra takımın durumunu yetersiz bulan Hollandalı çalıştırıcı transfere sarıldı. Cocu'nun Sportif Direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Phillip Cocu'nun acil istediği belirtildi.

    'ACİL TAKVİYE YAPALIM'
    Phillip Cocu'nun Damien Comolli ile yaptığı görüşmede "Bu takıma transfer şart. Olmazsa olmaz. Ne gerekiyorsa bir an önce yap" dediği öğrenildi. İkilinin görüşmesinin ardından Comolli'nin apar topar 'a uçtuğu belirtildi. Fransız futbol adamı, Cocu'nun transfer isteklerini yerine getirmek için yeniden kolları sıvayacak. Comolli, direkt 11'de oynayabilecek bir forvet ve stopere öncelik verecek. için 'transfer haftası' olabilir.

    TELEFONA SINIRLAMA
    Teknik direktör Phillip Cocu oyuncuların sosyal medya ve play-station'da fazla vakit geçirmemesi için bir takım önlemler aldı. Hollandalı hoca, telefon ve tablet kullanımını sınırladı.

    BOYATA'DAN YAKIN TAKİP
    Celtic'te forma giyen Dedryck Boyata, Fenerbahçe'yi İnstagram'dan takip etmeye başladı. Bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 27 yaşındaki Belçikalı stoperin sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.

    1. 15.7.2018
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