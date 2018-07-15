Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı

Kanarya'da yeni sezon hazırlıkları İsviçre'nin Lozan şehirde sürerken teknik direktör Phillip Cocu, yaklaşan Avrupa Kupası karşılaşması öncesi endişeli. 1-1 biten İstanbulspor ve 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Lozan maçlarından sonra takımın durumunu yetersiz bulan Hollandalı çalıştırıcı transfere sarıldı. Cocu'nun Sportif Direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Phillip Cocu'nun acil transfer istediği belirtildi.



'ACİL TAKVİYE YAPALIM'

Phillip Cocu'nun Damien Comolli ile yaptığı görüşmede "Bu takıma transfer şart. Olmazsa olmaz. Ne gerekiyorsa bir an önce yap" dediği öğrenildi. İkilinin görüşmesinin ardından Comolli'nin apar topar İstanbul'a uçtuğu belirtildi. Fransız futbol adamı, Cocu'nun transfer isteklerini yerine getirmek için yeniden kolları sıvayacak. Comolli, direkt 11'de oynayabilecek bir forvet ve stopere öncelik verecek. Fenerbahçe için 'transfer haftası' olabilir.



TELEFONA SINIRLAMA

Teknik direktör Phillip Cocu oyuncuların sosyal medya ve play-station'da fazla vakit geçirmemesi için bir takım önlemler aldı. Hollandalı hoca, telefon ve tablet kullanımını sınırladı.



BOYATA'DAN YAKIN TAKİP

Celtic'te forma giyen Dedryck Boyata, Fenerbahçe'yi İnstagram'dan takip etmeye başladı. Bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 27 yaşındaki Belçikalı stoperin sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.