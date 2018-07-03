Alfredo Morelos için Comolli İskoçya'ya uçtu
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    'de yeni rota

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de yeni rota <a href="/index/alfredo-morelos?id=ca521532-da48-4513-afb2-9deaca008065" class="" rel="tag">Alfredo Morelos</a>

    'nin Sportif Direktörü Damien Comolli'den sürpriz bir forvet hamlesi geldi...

    çalışmalarını sürdüren için dün sürpriz bir isim gündeme geldi. İskoçya'ya giden Sportif direktör Comolli'nin, hedefinde forması giyen Kolombiyalı golcü olduğu öğrenildi. BİBSpor'un haberine göre Comolli'nin, 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Bir dönem 'ın da ilgilendiği Morelos, geçen sezon forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atıp, 8 asist yaptı.

    Rangers'ta geçen sezon 18 gol atan Morelos, U20 'nda da forma giyiyor.


    (ALFREDO MORELOS)

    1. 3.7.2018 08:26
    2. Güncelleme: 3.7.2018 10:55
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