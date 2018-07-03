Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dün sürpriz bir isim gündeme geldi. İskoçya'ya giden Sportif direktör Comolli'nin, hedefinde Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos olduğu öğrenildi. BİBSpor'un haberine göre Comolli'nin, 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Morelos, geçen sezon Glasgow Rangers forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atıp, 8 asist yaptı.

Rangers'ta geçen sezon 18 gol atan Morelos, Kolombiya U20 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.





(ALFREDO MORELOS)