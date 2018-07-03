Fenerbahçe'de yeni rota Alfredo Morelos
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli'den sürpriz bir forvet hamlesi geldi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dün sürpriz bir isim gündeme geldi. İskoçya'ya giden Sportif direktör Comolli'nin, hedefinde Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos olduğu öğrenildi. BİBSpor'un haberine göre Comolli'nin, 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Morelos, geçen sezon Glasgow Rangers forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atıp, 8 asist yaptı.
Rangers'ta geçen sezon 18 gol atan Morelos, Kolombiya U20 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
(ALFREDO MORELOS)
- 3.7.2018 08:26
- Güncelleme: 3.7.2018 10:55
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Fenerbahçe'de yeni rota Alfredo Morelos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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