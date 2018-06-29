Fenerbahçe'den transfer atağı

Sarı-lacivertliler, yabancı oyuncular Melissa Vargas, Ana Antonijevic, Samantha Brico ile Sıla Çalışkan ve Fatma Yıldırım'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Volero Zürih forması giyen Kübalı milli oyuncu Vargas'ın pasör çaprazında, aynı takımdan transfer edilen Sırp oyuncu Antanijevic'in de pasör pozisyonunda oynadığı belirtildi.

İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımından transfer edilen Samantha Bricio'nun ile geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen milli oyuncu Fatma Yıldırım'ın smaçör, Seramiksan'dan kadroya dahil edilen Sıla Çalışkan'ın ise pasör mevkisinde görev aldığı aktarıldı.

Açıklamada, transfer edilen 5 oyuncuya da başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.