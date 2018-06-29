Fenerbahçe'den transfer atağı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    30 Haziran 2018, Cumartesi
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    'den atağı

    Fenerbahçe'den transfer atağı

    Kulübü, kadın voleybol takımı için 5 oyuncuyu renklerine kattı

    Sarı-lacivertliler, yabancı oyuncular Melissa Vargas, Ana Antonijevic, Samantha Brico ile ve etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Volero Zürih forması giyen Kübalı milli oyuncu Vargas'ın pasör çaprazında, aynı takımdan transfer edilen Sırp oyuncu Antanijevic'in de pasör pozisyonunda oynadığı belirtildi.

    'nın Imoco Volley Conegliano takımından transfer edilen Samantha Bricio'nun ile geçen sezon 'da forma giyen milli oyuncu Fatma Yıldırım'ın smaçör, Seramiksan'dan kadroya dahil edilen Sıla Çalışkan'ın ise pasör mevkisinde görev aldığı aktarıldı.

    Açıklamada, transfer edilen 5 oyuncuya da başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.

    1. 29.6.2018 15:35
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