Fenerbahçe'nin yeni sol beki: Luca Antonelli
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    İşte 'nin yeni sol beki... Milan'da forma giyen Luca Antonelli...

    İşte <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni sol beki... Milan'da forma giyen Luca Antonelli...

    , devi Milan'ın 31 yaşındaki sol bekini ediyor... medyası transferin her an sonlanabileceğini yazdı.

    'un haberine göre; , Milan'ın 31 yaşındaki sol beki Luca Antonelli için teklifinde bulundu. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı açıklandı. Luca Antonelli ile haricinde ile Bologna da ilgileniyor. (Milliyet)

    1. 22.6.2018 04:13
    2. Güncelleme: 22.6.2018 09:20
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