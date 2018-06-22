İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki... Milan'da forma giyen Luca Antonelli...
Fenerbahçe, İtalyan devi Milan'ın 31 yaşındaki sol bekini transfer ediyor... İtalyan medyası transferin her an sonlanabileceğini yazdı.
Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Milan'ın 31 yaşındaki İtalyan sol beki Luca Antonelli için transfer teklifinde bulundu. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı açıklandı. Luca Antonelli ile Fenerbahçe haricinde Real Betis ile Bologna da ilgileniyor. (Milliyet)
- 22.6.2018 04:13
- Güncelleme: 22.6.2018 09:20
-
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
-
Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
Yorum
Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
-
Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki... Milan'da forma giyen Luca Antonelli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.