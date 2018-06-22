Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Milan'ın 31 yaşındaki İtalyan sol beki Luca Antonelli için transfer teklifinde bulundu. Milan'ın bu teklife sıcak baktığı açıklandı. Luca Antonelli ile Fenerbahçe haricinde Real Betis ile Bologna da ilgileniyor. (Milliyet)