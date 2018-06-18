Ertuğrul’a geri dönüş yolu açık – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Ertuğrul’a geri dönüş yolu açık

    Ertuğrul’a geri dönüş yolu açık
    Kameni'yi gönderip yerine kaleci transferi yapmak isteyen 'nin gündemine geldi. 'nin altyapısından yetişen, geçen sezonu ise 'da geçiren Ertuğrul'un bonservisi elinde. 28 yaşındaki file bekçisinin yuvaya dönmesi durumunda 'le devam edilip yabancı transferinden vazgeçilecek
    1. 18.6.2018
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